Marmaris'teki cinayetle ilgili 1 kişi tutuklandı
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Marmaris'teki cinayetle ilgili 1 kişi tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Mesut Demirel'in tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.

15.01.2020 23:55 | Son Güncelleme: 16.01.2020 00:07
Marmaris'teki cinayetle ilgili 1 kişi tutuklandı

'nın ilçesinde Mesut Demirel'in tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.


Pazartesi günü sabah saatlerinde Marmaris'in Armutalan Mahallesi Yeni Datça Karayolu seyir tepesinde bir grup arasında çıkan tartışmada Mesut Demirel (39) tabanca ile vurularak hayatını kaybetmişti. Kavgaya karışanlar tabancayı ve kavga sırasında kullanıldığı düşünülen ekmek bıçağını bırakarak olay yerinden kaçmıştı.


Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri cinayet ile ilgili soruşturma başlattı. Mesut Demirel'in tabancayla öldürülmesine karıştığı öne sürülen C. Zerhat Kara (36), M.B., S.K. ve S.T. yakalandı. Poliste işlemleri tamamlanan 4 kişi Marmaris Adliyesi'ne sevk edildi. Yaklaşık 7 saat süren mahkeme sonrası C. Serhat Kara 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklandı. M.B., 'delilleri karatma' suçundan adli kontrollü serbest, S.K. ve S.T. serbest bırakıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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