Marmaris'teki cinayetin sanıkları hakim karşısına çıktı
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Marmaris'teki cinayetin sanıkları hakim karşısına çıktı

15.01.2021 18:41 | Son Güncelleme: 15.01.2021 18:41
Marmaris'teki cinayetin sanıkları hakim karşısına çıktı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin 1'i tutuklu 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin 1'i tutuklu 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Cevdet Serhat K, tutuksuz yargılanan M.B. ile S. K, öldürülen Mesut Demirel'in yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanıklardan Cevdet Serhat K, Mesut Demirel ile daha önce hiçbir tanışıklığının olmadığını, yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu söyledi.

Telefonda küfürlü mesajlardan dolayı konuşmak için bir araya geldiklerini anlatan Serhat K, şunları kaydetti:

"Arabayla Armutalan seyir tepesine gitmek için yola çıktık. Daha sonra başka bir aracın bizi takip ettiğini, pusu kuracaklarını düşünerek aracı orman içindeki bir tepeye sürdüm. Mesutla araçtan indik ve konuşurken tartışmaya başladık. Başıma bıçağa benzeyen metalle vurdu. Ben de kendimi korumak istedim ve silah çıkardım. O an kendimi kaybetmişim. Olay yerinden kaçtım. Sonra ölüp ölmediğini anlamak için iş yerimde çalışan elemanları gönderdim. Daha sonra bunu yakınlarıma anlattım. Yanımda çalışan kişiye cinayeti üstlenmesini söyledim. Bir kaç ay sonra polis ekipleri evime geldi ve teslim oldum."

Diğer iki sanıkta, haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, sanığını tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 10 Mart'a erteledi.

Armutalan Mahallesi'nde 13 Ocak 2020'de çıkan tartışmada silahla vurulan Mesut Demirel hayatını kaybetmişti, 4 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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