Marmaris'teki çalıştayın katılımcıları yanan sahayı inceledi - Haberler
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Marmaris'teki çalıştayın katılımcıları yanan sahayı inceledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Marmaris'teki çalıştayın katılımcıları yanan sahayı inceledi

Marmaris Belediyesi ve Ahbap Platformu işbirliği ile düzenlenen Orman Yangınlarını Önleme, Söndürme ve Yanan Alanların Restorasyonu Çalıştayına katılan akademisyenler ve uzmanlar yanan bölgelerde de incelemelerde bulundu.

OSMANİYE (İHA) - Marmaris Belediyesi ve Ahbap Platformu işbirliği ile düzenlenen Orman Yangınlarını Önleme, Söndürme ve Yanan Alanların Restorasyonu Çalıştayına katılan akademisyenler ve uzmanlar yanan bölgelerde de incelemelerde bulundu.

İçmeler, Osmaniye ve Bayır'da yanan bölgelere giden katılımcılar yanan ağaçları, toprağı ve yeniden yeşermeye başlayan bitkileri inceledi. Bu incelemenin önümüzdeki süreçte neler yapılacağını belirlemede önemli olduğunu söyleyen uzmanlar, "Buradan elde edeceğimiz bulgular süreci nasıl biçimlendirilmesi gerektiğini de ortaya çıkaracak. Elbette ki doğa canlı ve kendini yenileyecek. Bizim bu süreçte ona nasıl katkı sağlayacağımızı bilmemez gerekiyor. Çalıştay bunun yol haritasını belirlemeye çalıştık" dedi. - MUĞLA

Marmaris'teki çalıştayın katılımcıları yanan sahayı inceledi

Marmaris'teki çalıştayın katılımcıları yanan sahayı inceledi

Marmaris'teki çalıştayın katılımcıları yanan sahayı inceledi

Marmaris'teki çalıştayın katılımcıları yanan sahayı inceledi

Marmaris'teki çalıştayın katılımcıları yanan sahayı inceledi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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