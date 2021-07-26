Marmaris'te zeytin yağı tenekelerinde gizlenmiş uyuşturucu yakalandı
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Marmaris'te zeytin yağı tenekelerinde gizlenmiş uyuşturucu yakalandı

Marmaris'te zeytin yağı tenekelerinde gizlenmiş uyuşturucu yakalandı
Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, boş zeytin yağı tenekesine gizlenmiş uyuşturucu yakalandı, bir şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, boş zeytin yağı tenekesine gizlenmiş uyuşturucu yakalandı, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, ilçe otogarında durumundan şüphelendikleri F.K'yi (43) durdurdu. Narkotik köpeği ile yapılan aramada, şüphelinin yanındaki boş zeytin yağı tenekelerinde bir miktar esrar ele geçirildi.

Hakkında "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan işlem yapılan şüpheli, serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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