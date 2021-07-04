Marmaris'te zehir tacirleri tutuklandı
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Marmaris'te zehir tacirleri tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / Güldemet Kızıl - Haberler | Yerel

Marmaris'te zehir tacirleri tutuklandı Muğla'nın Marmaris ilçesinde Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan 2 kişi çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Marmaris'te zehir tacirleri tutuklandı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan 2 kişi çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında denetimler ve şok uygulamalar 7 gün 24 saat ilçenin farklı noktalarında devam ediyor. Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri gece saatlerinde Armutalan Mahallesi Datça Yolu Kavşağı'nda yaptıkları uygulama esnasında şüphelendikleri bir araçta arama yaptı. Polis ekipleri arama yaptıkları araçta satışa hazır vaziyette paketlenmiş 12 gram metamfetamin, 90 gram bonzai maddesi ele geçirdi. Araçta bulunan Y.K ve Sakarya'dan Marmaris'e yeni geldiği öğrenilen İ.A isimli şahısların konakladığı apart odasına da operasyon düzenleyen Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde arama köpeği Coco ile birlikte satışa hazır fişekler halinde ampüllerin ve çayların arasına zulalanmış, 10 gram metamfetamin ve 90 gram bonzai maddeleri ele geçirdi. Marmaris Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile uyuşturucu madde ticaretinden gözaltına alınan İ.A ve Y.K emniyetteki işlemlerin ardından hakim karşısına çıkartıldı. Çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanan 2 kişi cezaevine tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Marmaris'te zehir tacirleri tutuklandı
Marmaris'te zehir tacirleri tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güldemet Kızıl

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