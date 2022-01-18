Marmaris'te zabıtayla tartıştığı iddia edilen ve intihar girişiminde bulunan kişi hayatını kaybetti

Marmaris Belediyesi zabıta ekipleriyle tartıştığı iddia edilen ve benzin dökerek kendisini yakan kişi hayatını kaybetti.

MARMARİS, MUĞLA (AA) - Marmaris Belediyesi zabıta ekipleriyle tartıştığı iddia edilen ve benzin dökerek kendisini yakan kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Beldibi Mahallesi Tuğcuoğlu Sokak'ta dün meydana gelen olayda seyyar kömür satan Süleyman E. ile belediyeye ait olduğu belirtilen araziden kömür çuvallarının kaldırılmasını isteyen zabıta ekipleri arasında tartışma yaşandı.

Bu sırada arabasından benzin bidonunu alan Süleyman E. kendisini ateşe vererek intihar girişiminde bulundu. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Süleyman E, yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

Süleyman E'nin cenazesi Armutalan Bekçibaşı Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Armutalan Mezarlığına defnedildi.

Belediyeden açıklama

Bu arada Marmaris Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, yaşanan olayda Süleyman E.'nin hayatını kaybetmesinden üzüntü duyulduğu belirtildi.

İzinsiz ve haksız olarak belediyenin hüküm ve tasarrufu altındaki alanda işgalci konumunda bulunduğu ileri sürülen Süleyman E.'ye alanda depoladığı kömürlerin kaldırılması için süre verildiği aktarılan açıklamada, bu süreye uyulmadığı kaydedildi.

Süre bitiminde alana giden zabıta ekipleri ile Süleyman E. arasında tartışma yaşanmadığı iddia edilen açıklamada, hadisenin de zabıta ekiplerinin bölgeden ayrıldığı sırada gerçekleştiği ifade edildi.

Açıklamada, "Adli makamlara intikal eden olayla ilgili Belediye Başkanlığımızca da gerekli idari tahkikatın başlatılmış olduğunu bildirir, hayatını kaybeden Süleyman E.'ye Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı dileriz." denildi.