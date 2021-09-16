MARMARİS'TE YILDIRIM DÜŞMESİ SONUCU 1 DEKAR ORMAN YANDI - Haberler
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MARMARİS'TE YILDIRIM DÜŞMESİ SONUCU 1 DEKAR ORMAN YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Marmaris İlçesinde, ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi sonrası söndürülürken, 1 dekar alan yanarak zarar gördü.

MUĞLA'nın Marmaris İlçesinde, ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi sonrası söndürülürken, 1 dekar alan yanarak zarar gördü.

Hisarönü Mahallesi inbükü mevkiinde bugün yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 1 yangın söndürme helikopteri, 8 arazöz ve 50 orman işçisi sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan 1 saat süren müdahalesinin ardından yangın söndürülürken, 1 dekar ormanlık alan zarar gördü.

MARMARİS'TE YILDIRIM DÜŞMESİ SONUCU 1 DEKAR ORMAN YANDI

MARMARİS'TE YILDIRIM DÜŞMESİ SONUCU 1 DEKAR ORMAN YANDI

MARMARİS'TE YILDIRIM DÜŞMESİ SONUCU 1 DEKAR ORMAN YANDI

MARMARİS'TE YILDIRIM DÜŞMESİ SONUCU 1 DEKAR ORMAN YANDI
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Haber: MARMARİS'TE YILDIRIM DÜŞMESİ SONUCU 1 DEKAR ORMAN YANDI - Haberler
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