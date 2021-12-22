Marmaris'te yılbaşı kutlamaları mevcut kurallar çerçevesinde gerçekleştirilecek

MARMARİS, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yılbaşı kutlamalarının salgın tedbirleri kapsamında mevcut yönetmeliklerle yapılacak.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Marmaris Polisevi'nde gazetecilerle sohbet toplantısı gerçekleştirdi.

İlçede yazın yangınlar kışında su baskınlarıyla zor günler yaşadığını ve basın mensuplarının fedakarlıkla görev yaptığına değinen Aksoy, "Yangınları yaşadık. Aşırı yağmurlarla su taşkınları yaşadık. Sizlerde yangının, su baskınlarının içerisinde hizmet verdiniz. Çabalarınız ve gayretleriniz için şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Aksoy, gazetecilerin yeni yıl kutlamalarında bir kısıtlama olup olmadığı sorusu üzerine, yılbaşı kutlamalarının salgın tedbirleri kapsamında mevcut yönetmeliklerle yapılacağını dile getirdi.

Kutlamalar için yeni ve ilave bir önlemin henüz olmadığını belirten Aksoy, "Mevcut önlemlerde değişiklik yok. Mevcut önlemlerle yılbaşına gireceğiz. Bu konuda İçişleri Bakanlığımızdan bir değişiklik gelirse tabii ki de uygulayacağız. Hollanda tam kapanmaya gitti birçok ülke tedbirleri arttırmaya başladı. İçinde bulunduğumuz salgın içinde kamu sağlığı için hükümetimizin aldığı kuralları uygulayacağız. Yeni yıla girerken salgın kurallarına uyarak girelim. Yeni varyanta karşıda hazırlıklı ve tedbirlik olmak zorundayız." diye konuştu.

Müzik saatleri gece saat 12 olarak belirli

Aksoy, yılbaşı kutlamalarına vatandaşların salgın kurallarına dikkat etmesi uyarısı yaparken şunları söyledi:

"Müzik saatleri gece saat 12 olarak belirli. Buna ilişkin yeni bir başka düzenleme yok. Birinci önceliğimiz insan sağlığı. Şu anda müzik saatlerinde bir değişiklik yok. Bunu da esnetmemiz mümkün değildir. Salgından dolayı insanlarımız hayatını da kaybederse vicdani sorumluluğumuz olur. Yılbaşı kutlamalarının yapılmayacağına dair bir yönetmelik gelmedi. Salgın var devam ediyor yeni bir mutasyonla karşımıza çıktı. Bütün vatandaşlarımızın kutlamalarda da maske ve sosyal mesafe kurallarına uymalarını bekliyorum. Bu konuda hassas olmaya davet ediyorum bu konu ciddi. Bir şey olmaz anlayışıyla devam edenlerin tanıdığı birini kaybetmesiyle birlikte ne kadar üzüldüğünü gördük. Kurallara uyacağız."

İçmeler Mahallesi'nde yaşanan su baskınlarıyla ilgili afet sayılmadığı halde afet gibi yardımların yapıldığına dikkati çeken Aksoy, sosyal yardımlaşma vakfı üzerinden 33 bin 500'er lira eşya için nakit yardımı yapıldığını ve ilave daha başka yardımında önümüzdeki günlerde yapılacağını sözlerine ekledi.

AA / Sabri Kesen - Son Dakika Haberleri

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