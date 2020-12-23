Marmaris'te yıkımlar devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Marmaris'te yıkımlar devam ediyor

23.12.2020 18:08 | Son Güncelleme: 23.12.2020 18:29

Marmaris'te yıkımlar devam ediyor Muğla'nın Marmaris ilçesinde imara aykırı olduğu belirlenen yapıların yıkımına devam edilirken, bazı vatandaşlar ise yıkım sırasında gözyaşı döktü.

Marmaris'te yıkımlar devam ediyor

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde imara aykırı olduğu belirlenen yapıların yıkımına devam edilirken, bazı vatandaşlar ise yıkım sırasında gözyaşı döktü.

Bozburun Mahallesi'nde daha önce yıkım ekiplerinin gittiği ancak yürütmeyi durdurma kararı alınan yapılar sahiplerinin tüm itirazlarına rağmen yıkıldı. Toplamda 60 imara aykırı yapının olduğu belirtilen Marmaris ilçesinin Mahallerinde 18 Aralık tan bu yana yıkımların ise devam ettiği görüldü.

Yıkım esnası ve sonrasında ise bazı vatandaşlar tapularını göstererek evlerinin kaçak olmadığını iddia edip gözyaşı dökerek, 30 senelik emeklerinin yıkıldığını, devletten yardım beklediklerini açıkladı.

Marmaris'te yıkımlar devam ediyor
Marmaris'te yıkımlar devam ediyor
Marmaris'te yıkımlar devam ediyor
Marmaris'te yıkımlar devam ediyor
Marmaris'te yıkımlar devam ediyor
Marmaris'te yıkımlar devam ediyor
Marmaris'te yıkımlar devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÜLDEMET KIZIL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump Devlet Bahçeli Meral Danış Beştaş Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Gülben Ergen Aslı Tandoğan Murat Dalkılıç Farah Zeynep Abdullah
Spor Okan Buruk Ozan Tufan Çağdaş Atan Fatih Terim Samet Aybaba
Tüm Haberler Göztepe İngiltere Galatasaray Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Marmaris'te yıkımlar devam ediyor | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 18:29:49. #1.14#
title