Marmaris'te yerli ve yabancı turistlerin deniz keyfi
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Marmaris'te yerli ve yabancı turistlerin deniz keyfi

Marmaris'te yerli ve yabancı turistlerin deniz keyfi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'nın gözde turistik ilçesi Marmaris'te hava sıcaklıklarının 30 derecenin üstüne çıkması üzerine Marmarisliler ve yabancı turistler denize akın etti.

Muğla'nın gözde turistik ilçesi Marmaris'te hava sıcaklıklarının 30 derecenin üstüne çıkması üzerine Marmarisliler ve yabancı turistler denize akın etti.

Korona virüsle mücadele kapsamında özel plajların ve mekanların kapalı olması sebebi ile hem piknik hem deniz keyfi yapan vatandaşların yanı sıra otel müşterileri hazır plajlarda gönüllerince yüzdü. Sıcaktan bunalan vatandaşların ailecek geldiği denizin tadını, en çok çocuklar çıkardı. Plajda oynayan çocuklar renkli görüntüler sergiledi. Kısıtlamaların kısmi olarak devam ettiği ilçe de ilçe hıfzıssıhha ekiplerinin kontrolleri ile vatandaşların sosyal mesafe kullarına riayet ettiği gözlemlendi.

(Güldemet Kızıl/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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