Marmaris'te yeni imar affı isteği

21.11.2019 23:38 | Son Güncelleme: 21.11.2019 23:38

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, imar barışından yararlanamayan ve kaçak yapı olarak değerlendirilen ev ve iş yerlerini 1 hafta içinde boşaltmak zorunda olan kırsal Selimiye, Bozburun ve Söğüt mahallelerinde yaşayanlar, yaptıkları basın açıklamasında yeni bir imar affı istedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın imar barışı affından yararlanamayan Marmaris'in kırsal Bozburun, Selimiye ve Söğüt mahallelerinde kaçak konumdaki binaların sahipleri, bugün saat 14.00'te, İçmeler Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Yaklaşık 100 kişilik grup adına konuşan Ünal Geniş (42), "Bozburun 1993 yılında belediye oldu. Bu süreçten sonra Turunç ve Bozburun belediye olduğu için imar çalışması yapıldı. Turunç'ta tüm araziler imarlı olurken, ne yazık ki Bozburun, Söğüt ve Selimiye mahallelerinde imar çalışması yapılmadı. Kaymakamlık, bakanlık ve belediyelere imarın gelmesi için resmi yazılar yazdık ama bir türlü cevap alamadık. Bizim Çevre Şehircilik Müdürlüğü'nden ve özellikle Bakanlıktan talebimiz, son kez imar affına dair bir çalışma yapılıp, yapı kayıt belgesine bu binaların sokulmasıdır. Gerekirse cezalı ödemeler olsun. Buna halkımız gerçekten istekli, 2 kat para cezası ödemeye hazır fakat yeter ki bizim binalarımız yapı kayıt hükmü altına alınsın" dedi.

'BİZE ÇÖZÜM ÜRETSİNLER RAZIYIZ'Kırsal Söğüt Mahallesi'nde yeni evli Niyazi Bilgiç çifti konuyla ilgili olarak, "Atalarımızdan kalan arazimize evimizi yaptık. Elektriği ve suyu verildi. 10 gün önce Muğla Çevre Şehircilik Müdürlüğü tarafından kaçak olduğu gerekçesiyle boşaltmamız istendi. Arazimiz devletin değil. Sit gibi koruma alanında değildir. Muğla'da siyasiler başta olmak üzere çalmadık kapı bırakmadık. Kimse ilgilenmedi ve kapılar yüzümüze kapandı. 9 gün sonra evleneceğiz ve tüm çeyizlerimi yıkılması istenen evime yerleştirdim. Biz bu köyün çocuklarıyız ve gidecek başka yerimiz yok. Büyüklerimiz yıllardır imar planı gelmesi için mücadele verdi. İmar planı yapılamadığı için bugün tapulu olan kendi arazimizde kaçak durumuna düştük. Başta Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve belediye yetkililerinden bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Şu an mağdur durumdayız. Köylünün tapulu arazilerindeki evler ve iş yerleri yıkılırsa, çok kişi mağdur olacaktır" dedi.Bozburun Mahallesi'nde yaşayan Salih Orhan ise, "Bize bu konuda yardımcı olsunlar. Bizler, burada doğduk ve burada yaşıyoruz. Devlet arazisine yapı yapmadık. Kendi tapulu arazimize yaşamımızı devam ettirmek için evimizi yaptık. Yıkmakla veya gönül kırmakla bir sonuca varılmaz. Bize çözüm üretsinler razıyız" diye konuştu.Açıklamaların ardından 3 mahallenin sakinleri bir süre bekleyip, sessizce dağıldı.

Marmaris Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Oktay, DHA muhabirine telefonla yaptığı açıklamada, "Ben ve ekiplerimiz 10 gündür mahalle muhtarları ve vatandaşlarla bu konuyu görüşüyoruz. Konunun takipçisiyiz ve önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmelere göre basın toplantısı düzenleyeceğim" dedi.

Kaynak: DHA

- Muğla