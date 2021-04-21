MUĞLA MARMARİS'TE YAT KAPTANI UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN TUTUKLANDI

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, yabancı uyruklu denizcilere uyuşturucu madde temin eden 30 yaşındaki Türk kaptan O.D. polisin 20 günlük teknik takibinin ardından suçüstü yakalandı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, yabancı uyruklu denizcilere uyuşturucu madde temin eden 30 yaşındaki Türk kaptan O.D. polisin 20 günlük teknik takibinin ardından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan O.D., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerine, bir Türk kaptanın uyuşturucu madde ticareti yaptığı ihbarı yapıldı. Bunun üzerine harekete polis, atan O.D.'yi 20 gün süreyle teknik takibe aldı. Delillerin toplanmasın ardından, dün, harekete geçen polis O.D.'yi Beldibi Mahallesi'ndeki evine girmek üzereyken yakaladı. Gözaltına alınan O.D.'nin evindeki aramada 564 gram esrar maddesi, 6 kök hintkeneviri, 2,75 gram kenevir tohumu, 1 uyuşturucu madde tartmakta kullanılan hassas terazi, 101 adet tabanca mermisi, ruhsatsız pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait 21 fişek ile uyuşturucu ticaretinde elde edildiği değerlendirilen 10 bin 800 TL ele geçirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen O.D., buradaki hakkındaki suçlamaları kabul etmeyip, içici olduğunu söyledi. Poliste işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edilen O.D., 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve bulundurmak' suçundan tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı