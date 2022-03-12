Marmaris'te yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine saldırısını protesto etti - Haberler

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Marmaris'te yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine saldırısını protesto etti

AA - Sabri Kesen - Güncel
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Marmaris'te yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine saldırısını protesto etti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine saldırısını protesto etti.

MARMARİS, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine saldırısını protesto etti.

Atatürk Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen Ukrayna'ya destek etkinliğine Türk vatandaşları da katıldı.

Çocukları ve Ukrayna bayrakları ile "Rusya'yı boykot et", "Savaşa hayır", "Putin'i hemen durdurun" dövizleri taşıyan Ukraynalılar, "Marmaris-Kiev omuz omuza", "Putin Ukrayna'dan defol" sloganları attı, ülkelerinin milli marşını söyledi.

Katılımcılar, meydanda bir süre bekledikten sonra dağıldı.

AA / Sabri Kesen - Güncel

Protesto, Marmaris, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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