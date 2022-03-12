Marmaris'te yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine saldırısını protesto etti
AA - Sabri Kesen - Güncel
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine saldırısını protesto etti.
MARMARİS, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine saldırısını protesto etti.
Atatürk Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen Ukrayna'ya destek etkinliğine Türk vatandaşları da katıldı.
Çocukları ve Ukrayna bayrakları ile "Rusya'yı boykot et", "Savaşa hayır", "Putin'i hemen durdurun" dövizleri taşıyan Ukraynalılar, "Marmaris-Kiev omuz omuza", "Putin Ukrayna'dan defol" sloganları attı, ülkelerinin milli marşını söyledi.
Katılımcılar, meydanda bir süre bekledikten sonra dağıldı.
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
AA / Sabri Kesen - Güncel