Marmaris'te yaşayan İngilizler, ülkelerine yapılan yardım için minnettar
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Marmaris'te yaşayan İngilizler, ülkelerine yapılan yardım için minnettar

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, koronavirüs ile mücadele kapsamında evlerinde izole yaşayan İngilizler, Türkiye'nin, ülkelerine sağlık malzemeleri göndermesinden mutlu olduklarını söyledi.

27.04.2020 08:24 | Son Güncelleme: 27.04.2020 08:25
Marmaris'te yaşayan İngilizler, ülkelerine yapılan yardım için minnettar

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, koronavirüs ile mücadele kapsamında evlerinde izole yaşayan İngilizler, Türkiye'nin, ülkelerine sağlık malzemeleri göndermesinden mutlu olduklarını söyledi.

İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait askeri kargo uçağı, İstanbul Havalimanı'ndan 3 gün önce Türkiye'nin verdiği sağlık malzemelerini İngiltere'ye götürdü. Ülkeye ulaşan sağlık malzemeleri, İngilizlere dağıtılmaya başlandı. Marmaris ilçe merkezi ve turistik kırsal Selimiye, Orhaniye, Söğüt ve Bozburun mahallelerinde yerleşik yaşayan İngilizler, Türkiye'ye ülkelerine gönderdiği sağlık malzemeleri için minnettar olduklarını söyledi. Marmaris'te kiralık, müstakil villada yaşayan Gorden ve Lisa Russel çifti, Türk yetkililere desteklerinden dolayı teşekkür etti. İngiliz çift, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında kurallara uyarak evlerinde kalıyor.

'YARDIM İÇİN ÇOK MUTLUYUZ'Lisa Russel (57), 5 yıldır Marmaris'te yaşadıklarını belirterek, "Burası kirada oturduğumuz ikinci evimiz. İngiltere'de 4 çocuğumuz ve 6 torunum var. Sürekli kendileri ile görüntülü görüşme yapıyoruz. Türkiye ile İngiltere arasında fark var. Türkiye çok sağlıklı ve korunaklı. Türk insanı yardımsever ve yardım etmeyi çok seviyor. Türkiye'den İngiltere'ye yapılan sağlık ekipmanı yardımını duyduk, minnettarız ve çok mutluyuz. Marmaris'te sağlıklı ve mutluyum" dedi.Gorden Russel (70) da Türkiye'nin koronavirüs salgını ile mücadelede aktif ve güvenli olduğuna dikkati çekip, "Eminim ki Türkiye Cumhuriyeti diğer ülkelerden önce bu salgının çözümünü bulacaktır. Türkiye'den ülkemize içinde maske ve çeşitli sağlık malzemeleri olan konteynerler ulaştı. Türkiye örnek bir iyilikte bulundu, Yüce bir davranış ortaya koydu. İngiltere şu an ağlıyor. Yapılan destekten dolayı İngiltere minnettar" diye konuştu.İNGİLİZ EMEKLİ POLİS ÇİFTTEN TEŞEKKÜRPolis memurluğundan 4 yıl önce emekli olan İngiliz çift Julie Christey (59) ve Steven Christey (61), 3 yıl boyunca tatil yaptıkları Marmaris'e hayran kalıp, yerleşme karar verdiklerini belirtti. Julie Christey, "Geçen ekim ayında da İçmeler Mahallesi'nde dubleks bahçeli daire satın aldık ve burada yaşamaya başladık. Türkiye'de mutluyuz. Burası bizim için güvenli" dedi.Türk komşularını çok sevdiğini söyleyen Steven Christey de "Koronavirüs salgını nedeniyle izole şekilde yaşıyoruz. Tüm ihtiyaçlarımızı komşularımız karşılıyor ve bizleri bilgilendiriyor. Türkiye'nin İngiltere'ye gönderdiği sağlık malzemeleri için çok teşekkür ederim. Türk insanı yardımsever ve çok iyi. 40 gündür izoleyiz. Türk komşularımız ve yetkililer taleplerimizi karşılıyor. Türkiye'de olmaktan huzurlu ve mutluyum" diye konuştu.

İngiliz Christey çiftinin alt komşusu, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde görevli memur Erbil Türedi de "Komşusu olarak kendileri ile sürekli irtibat halindeyiz. Bir istekleri ve talepleri olduğunda yardımcı oluyoruz. Ayrıca 112 ve 155 gibi ihbar hatlarını numaralarını kendilerine verip, ne tür ihtiyaçları olursa aramalarını söyledik. Türk insanlarını çok seviyorlar. Çok güzel bir komşuluğumuz var" dedi.


Kaynak: DHA

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