Marmaris'te, yasaklara uymayan 170 kişi ile 6 işletmeye 86 bin TL ceza
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Marmaris'te, yasaklara uymayan 170 kişi ile 6 işletmeye 86 bin TL ceza - Haberler
Koronavirüs, Marmaris, Muğla, Güncel

Marmaris'te, yasaklara uymayan 170 kişi ile 6 işletmeye 86 bin TL ceza

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, koronavirüs salgınıyla mücadele yasaklarına uymayan 170 kişi ve 6 işletmeye 85 bin 540 TL ceza kesildi.

08.04.2020 09:18 | Son Güncelleme: 08.04.2020 09:18
Marmaris'te, yasaklara uymayan 170 kişi ile 6 işletmeye 86 bin TL ceza

 

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, koronavirüs salgınıyla mücadele yasaklarına uymayan 170 kişi ve 6 işletmeye 85 bin 540 TL ceza kesildi.Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy başkanlığında toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan kararla koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, 'Sportif amaçlı ferdi, toplu yürüyüş, bisikletle binme, koşu, fotoğraf çekmek, sportif faaliyetler ve motosiklet- elektrikli bisiklet arkasında yolcu bulunması' yasaklandı. İlçe merkezinde yapılan denetimlerde, İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs ile mücadele kapsamında yayınladığı genelge ve Marmaris Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin kararlaştırdığı yasaklara riayet etmeyen 170 kişiye Kabahatler Kanunu'na göre emre uymamaktan 392'şer TL ve kapalı olması gereken 6 işletmeye 3 bin 150'şer TL olmak üzere toplam 85 bin 540 TL ceza kesildi.Marmaris Emniyet Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Devriye gezen polis ekiplerimiz vatandaşlarımıza uyarılar ve bilgilendirmelerini yaptı. Yerel gazete ve haber kanallarıyla tüm halkımıza ulaşarak genelgeleri uyma çağrıları yapıldı. Yapmış olduğumuz denetimlerde kurallara uymamakta ısrar eden kişileri yerinde kimlik bilgilerini alarak makbuz keserek cezaları uyguladık. 7 gün 24 saat aralıksız denetimlerimiz devam edecektir. Duyarlı vatandaşlarımızdan kurallara uymayanlar hakkında 155 hattımıza ihbarlarını bekliyoruz. Son dört günde en fazla ceza Muğla ilçeleri arasında Marmaris'te kesilmiştir denildi.MARMARİS EVİNDE KALDIMarmarisliler, ihtiyaçlarını gidermek haricinde sokağa çıkmayarak 'Evde Kal' çağrılarına uydu. İlçenin araç ile insan yoğunluğunun en çok olduğu Ulusal Egemenlik, Atatürk, Kordon, General Mustafa Muğlalı ve Cumhuriyet caddeleri sessizliğe büründü. Vatandaşlar, maskelerini takmış halde sokağa çıkarak zaruri ihtiyaçlarını giderip evine döndü. Çalışanlar ise yine maske takarak sosyal mesafeyi koruyup iş yerlerine gitti. Bir inşaat firmasında çalışan boyacı Mehmet Aksel, Kurallar ne diyorsa onu uygulayarak işime gidip geliyorum. Maskemi taktım kimseye yaklaşmadan ne deniliyorsa yapıyorum dedi. Ahmet Turhal ise İşime gitmek için aracıyla gelecek olan arkadaşımı bekliyorum. Maskemi taktım ve sosyal mesafeyi koruyorum diye konuştu.GÜNLÜK 12 BİN ARAÇTAN 3 BİNE DÜŞTÜ

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 31 Büyükşehir'e giriş- çıkışın yasaklanması ve izne tabii olmasıyla birlikte Marmaris'e il dışından gelen araç sayısı azaldı. Marmaris- Muğla Karayolu'nun 23'üncü kilometresinde bulunan Datça'ya geçişleri de denetleyen Çetibeli Jandarma Karakol Kontrol Noktası'ndan geçen ay, günlük ortalama 12 bin araç geçiş yaptı. Başta İstanbul olmak üzere İzmir, Eskişehir, Aydın, Bursa, Ankara ve Afyon gibi şehirlerden özel araçlarıyla Marmaris ilçe merkezi, turistik kırsal Bozburun, Söğüt, Selimiye, Hisarönü, Orhaniye, Çamlı, Turunç, Kumlubük mahallerine gelenler yazlıklarına yerleşti. Büyükşehirlere giriş-çıkışın yasaklanması ardından günlük 12 bin aracın giriş yaptığı Marmaris'e sayı 3 bine düştü. Turizm şehrine giriş yapan araçların yüzde 95'inin ilçeye pazarlama ve ticari amaçlı geldiği öğrenildi.


Kaynak: DHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

3 arkadaşını 'Eşimle ilişkiye girdiler' diye öldürdü, gerçek çok başka çıktı Haberler
3 arkadaşını "Eşimle ilişkiye girdiler" diye öldürdü, gerçek çok başka çıktı
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Artık 'yüksek ateş' değil Haberler
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Artık "yüksek ateş" değil
Albayrak'tan yeni dünya düzeni vurgusu: Güçlü şekilde yer alacağız Haberler
Albayrak'tan yeni dünya düzeni vurgusu: Güçlü şekilde yer alacağız
Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 2-3 haftaya dikkat çekti: Kritik eşiğe gelirsek başarırız Haberler
Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 2-3 haftaya dikkat çekti: Kritik eşiğe gelirsek başarırız
BM'nin küresel ateşkes çağrısı, devam eden savaşları etkiledi mi? Haberler
BM'nin küresel ateşkes çağrısı, devam eden savaşları etkiledi mi?
Diyarbakır'da odun toplamaya giden köylülere PKK saldırdı Haberler
Diyarbakır'da odun toplamaya giden köylülere PKK saldırdı
Ramazan'da camiler açık olacak mı? Diyanet Başkanı açıkladı
Ramazan'da camiler açık olacak mı? Diyanet Başkanı açıkladı
Samsunlu aile, dışarı çıkamayan çocukları için terasa 'Evde Kal Türkiye' parkuru kurdu
Samsunlu aile, dışarı çıkamayan çocukları için terasa 'Evde Kal Türkiye' parkuru kurdu
Trump, ABD'nin DSÖ'ye sağladığı fonları askıya alacaklarını duyurdu
Trump, ABD'nin DSÖ'ye sağladığı fonları askıya alacaklarını duyurdu
Türk Prof. Dr. Dereköy, koronavirüsün domuzdan bulaştığını iddia etti
Türk Prof. Dr. Dereköy, koronavirüsün domuzdan bulaştığını iddia etti
'Gencim, kronik rahatsızlığım yok' demeyin! Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin yüzde 19'u 60 yaşın altında
"Gencim, kronik rahatsızlığım yok" demeyin! Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin yüzde 19'u 60 yaşın altında
Korona hastasının uyanır uyanmaz yazdığı not, doktorları ağlattı
Korona hastasının uyanır uyanmaz yazdığı not, doktorları ağlattı
Dünya koronavirüsle boğuşurken Asya'da yeni salgın patlak verdi: 254 ölü
Dünya koronavirüsle boğuşurken Asya'da yeni salgın patlak verdi: 254 ölü
MetroPOLL anketinde dikkat çeken sonuç: Sadece iki parti barajı geçebiliyor
MetroPOLL anketinde dikkat çeken sonuç: Sadece iki parti barajı geçebiliyor
La Casa de Papel'in Helsinki'si 'İstanbul' dedi, sosyal medyada gündem oldu
La Casa de Papel'in Helsinki'si 'İstanbul' dedi, sosyal medyada gündem oldu
Selimiye Camisi'nde düzenlenen Beraat Kandili programı sosyal medyadan canlı yayınlandı
Selimiye Camisi'nde düzenlenen Beraat Kandili programı sosyal medyadan canlı yayınlandı
Salgında Türkiye'nin genç nüfusa sahip olması bir avantaj mı? Uzman isimler yanıt verdi
Salgında Türkiye'nin genç nüfusa sahip olması bir avantaj mı? Uzman isimler yanıt verdi
'Gencim, kronik rahatsızlığım yok' demeyin! Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin yüzde 19'u 60 yaşın altında
"Gencim, kronik rahatsızlığım yok" demeyin! Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin yüzde 19'u 60 yaşın altında
Yarbay olduğunu iddia eden şahıs polise hakaret etti: Maaşın kaç para, ederin kaç para?
Yarbay olduğunu iddia eden şahıs polise hakaret etti: Maaşın kaç para, ederin kaç para?
Koronavirüsün çaresi yüz yıllık verem aşısında mı? Şaşırtan araştırma sonucu
Koronavirüsün çaresi yüz yıllık verem aşısında mı? Şaşırtan araştırma sonucu
Almanya'da dünyaca ünlü Profesör Sucharit Bhakdi, Merkel'e koronavirüsle ilgili 5 soru yöneltti
Almanya'da dünyaca ünlü Profesör Sucharit Bhakdi, Merkel'e koronavirüsle ilgili 5 soru yöneltti
ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Sağlık Örgütü'nü suçladı: Yanlış tavsiyelerde bulundular
ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Sağlık Örgütü'nü suçladı: Yanlış tavsiyelerde bulundular
Koronavirüs testi pozitif çıkan 3 yaşındaki çocuk karantinaya alındı
Koronavirüs testi pozitif çıkan 3 yaşındaki çocuk karantinaya alındı
İmamoğlu, Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Fatih Portakal'a destek verdi
İmamoğlu, Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Fatih Portakal'a destek verdi
İngiltere Başbakanlık Ofisi, Boris Johnson'un sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı
İngiltere Başbakanlık Ofisi, Boris Johnson'un sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı
Son Dakika: Marketlerde ve eczanelerde parayla maske satılmayacak
Son Dakika: Marketlerde ve eczanelerde parayla maske satılmayacak
Son Dakika: Fransa'da koronadan ölenlerin sayısı 24 saatte 1427 artarak 10 bin 328'e yükseldi
Son Dakika: Fransa'da koronadan ölenlerin sayısı 24 saatte 1427 artarak 10 bin 328'e yükseldi
Son Dakika: Koronavirüste son durum: Dünya genelinde ölü sayısı 80 bini, vaka sayısı ise 1 milyon 400 bini aştı
Son Dakika: Koronavirüste son durum: Dünya genelinde ölü sayısı 80 bini, vaka sayısı ise 1 milyon 400 bini aştı
Bakan Koca: Koronavirüsle mücadelede Toplum Bilimleri Kurulu'nu oluşturduk
Bakan Koca: Koronavirüsle mücadelede Toplum Bilimleri Kurulu'nu oluşturduk
Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası
Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Devlet Bahçeli Mustafa Şentop İçişleri Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Serdar Ortaç Cüneyt Özdemir Fahrettin Koca Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Nihat Özdemir Dorukhan Toköz
Daha Fazla Ateş Silah Polis Antalya
Şu an buradasınız: Marmaris'te, yasaklara uymayan 170 kişi ile 6 işletmeye 86 bin TL ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2020 10:08:16. #1.15#
title