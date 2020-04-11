Marmaris'te yasak sonrası sessizlik
MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistlik ilçesi Marmaris'te, sokağa çıkma yasağının ilk gününde cadde ve sokaklar ile sahiller boş kaldı.
11.04.2020 13:02 | Son Güncelleme: 11.04.2020 13:02
MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistlik ilçesi Marmaris'te, sokağa çıkma yasağının ilk gününde cadde ve sokaklar ile sahiller boş kaldı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 kentte getirilen sokağa çıkma yasağının ilk gününde Marmaris sokakları boş kaldı. 90 bin 200 nüfuslu ilçede vatandaşlar yasağa uyunca meydanlar, sokaklar ve plajlar sessizliğe büründü.
Kaynak: DHA