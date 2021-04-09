Marmaris'te yaralı atın tedavisi tamamlandı
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Marmaris'te yaralı atın tedavisi tamamlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Marmaris'te yaralı atın tedavisi tamamlandı

Vatandaşlar tarafından kırsal alanda bulunan ve Marmaris Belediyesi hayvan rehabilitasyon merkezine getirilen yaralı at, tedavisinin tamamlanmasının ardından tekrar doğaya bırakıldı.

Vatandaşlar tarafından kırsal alanda bulunan ve Marmaris Belediyesi hayvan rehabilitasyon merkezine getirilen yaralı at, tedavisinin tamamlanmasının ardından tekrar doğaya bırakıldı.

Marmaris'in kırsal kesimlerinde genellikle gruplar halinde gezen yaban atlarından biri 10 Mart tarihinde, Hisarönü Mahallesi Datça yolu üzerinde yaralı halde bulunmuştu. Marmaris Belediyesi hayvan nakil aracıyla rehabilitasyon merkezine getirilen at tedavi altına alınmıştı. Ayağı ve sırtındaki yaraları enfeksiyon kapan atın bakımı ve tedavisi Marmaris Belediyesi Veteriner İşleri çalışanları tarafından yapıldı.

Sakin tavırlarıyla veterinerlik biriminin sevgisini kazanan atın tedavi süreci tamamlandı. Bir aylık tedavinin ardından iyileşen at belediye ekipleri tarafından yine bulunduğu yere bırakıldı. Tekrar doğaya kavuşan atın mutluluğu görülmeye değerdi. - MUĞLA

Marmaris'te yaralı atın tedavisi tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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