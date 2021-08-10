Marmaris'te yangından dolayı doğum günü kutlayamayan minik Merve'ye pasta kesildi

Marmaris ilçesinde, 29 Temmuz'da başlayıp 9 gün sonra kontrol altına alınan orman yangının etkilediği mahallelerde Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı görev yapan psikososyal destek ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Marmaris ilçesinde, 29 Temmuz'da başlayıp 9 gün sonra kontrol altına alınan orman yangının etkilediği mahallelerde Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı görev yapan psikososyal destek ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Alevlerin en çok etkilediği mahallelerin başında gelen Osmaniye'de oturan İlkokul 3. sınıf öğrencisi Merve Yılmaz'a, Muğla Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Psikososyal Destek Ekipleri tarafından sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Osmaniye Mahallesi'nde ailesi ile birlikte kalırken yangın felaketi nedeniyle tahliye edilen ve yangının tamamen sönmesinin ardından yeniden köyüne dönen Merve, ekiplerin doğum günü sürpriziyle büyük bir mutluluk yaşadı.

Babası Yusuf Yılmaz işi nedeniyle şehir dışında olan ve Annesi Medine Yılmaz'ın ilçe merkezinde olması nedeniyle anneannesiyle birlikte kalan Merve, psikososyal destek ekibince anne ve babasıyla görüntülü görüştürüldü.

Ekiplerce, Merve'ye doğum günü hediyesinin verilmesinin ardından pasta kesildi.

Köpeğinin yanan kulübesinin tamir edilmesini isteyen küçük Merve, zor günler geçiren ailesiyle birlikte doğum günü kutlamanın mutluluğunu yaşadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen