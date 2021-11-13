MARMARİS, MUĞLA (İHA) - Geçtiğimiz Ağustos ayında tarihinin en büyük yangınını yaşayan Marmaris'te yangın çalıştayı başladı. İki gün sürecek çalıştayda yangın öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili görüşler paylaşılacak.

Marmaris Belediyesi ve Ahbap Platformu işbirliği ile düzenlenen 'Orman Yangınlarını Önleme, Söndürme ve Yanan Alanların Restorasyonu Çalıştayı'nın açılışı gerçekleştirildi. 7 üniversite ve ilgili kurumlardan konuşmacıların sunum yaptığı çalıştay iki gün sürecek.

Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Uluslararası Antalya Bilim Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Üniversitesi'nin orman fakültelerinden akademisyenlerin katkı sunduğu çalıştayın açılış konuşmasını Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay yaptı. Daha önce de yangın çalıştaylarının yapıldığını hatırlatan Oktay, "Bu çalıştayla birlikte daha yeni, çözüme daha etkili fikirlerin oluşacağına inanıyorum" dedi.

Marmaris'te geçen yaz yaşanan yangında 9 bin 52 hektarı ormanlık olmak üzere toplam 13 bin 600 hektar alanın yandığını hatırlatan Oktay, kurum ve sivil toplum kuruluşlarıyla yangından sonra gerekenleri yapmaya özen gösterdiklerini dile getirdi. Oktay, "Tabi ki eksikliklerimiz olabilir. Bu çalıştayla birlikte bu eksiklerin tespitlerinin de doğru şekilde yapılacağına inanıyorum. Yaşadığımız travma, yaşadığımız afet oldukça büyük. Yaraların sarılması yönünde tüm kurum ve kuruluşlara ciddi anlamda büyük görevler düşüyor. Önümüzdeki yıllarda da yangın riskinin daha büyük olacağı düşünülürse buradan çıkacak sonuçlar bizler için oldukça önemli. Küllerinden nasıl doğulacağını bu çalıştayın sonucunda göreceğimizi umut ediyorum" diye konuştu.

Ahbap Derneği Başkan Yardımcısı Emrah Aydoğdu da Ahbap olarak eğitimin ve bilimin kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Halkımızın bize gönderdiği kaynakları doğru bir biçimde kullanabilmemiz için uzman görüşüne, onların bizi yönlendirmesine daha doğrusu bilimin icazetine ihtiyacımız var. Bu çalıştay bunun için çok önemli" diye konuştu.

Daha sonra sunumlara geçildi. Farklı konu başlıklarında 7 üniversitenin katkı verdiği sunumlarla başlayan çalıştayda, akademisyenler ve uzmanlar bilgi paylaşımı ve görüş alışverişinde bulunacak. Katılımcılar yanan bölgelerde de incelemelerde bulunacak. Gerçekleştirilecek yuvarlak masa toplantılarının ardından sonuç bildirgesi kamuoyu ile paylaşılacak. - MUĞLA