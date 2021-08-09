Marmaris'te yanan ormanlık alanların görüntüleri yaşanan tehlikenin büyüklüğünü gösteriyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Marmaris'te yanan ormanlık alanların görüntüleri yaşanan tehlikenin büyüklüğünü gösteriyor

Marmaris'te yanan ormanlık alanların görüntüleri yaşanan tehlikenin büyüklüğünü gösteriyor
Anadolu Ajansı / Sabri Kesen - Haberler | Güncel

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin karadan cansiperane mücadelesi ve havadan müdahale ile turistik tesislere ve yerleşim yerlerine sıçramadan söndürülen yangının ardından kaydedilen görüntüler, yaşanan tehlikeyi ve gösterilen mücadelenin izlerini taşıyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin karadan cansiperane mücadelesi ve havadan müdahale ile turistik tesislere ve yerleşim yerlerine sıçramadan söndürülen yangının ardından kaydedilen görüntüler, yaşanan tehlikeyi ve gösterilen mücadelenin izlerini taşıyor.

Marmaris'te 29 Temmuz'da saat 13.11'de Armutalan mahallesi Siteler mevkisinde başlayan orman yangını, rüzgarında etkisiyle yayıldı. İçmeler, Osmaniye, Turunç, Bayır, Turgut, Orhaniye ve Hisarönü mahallelerinde geniş bir alanda etkisini artıran yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale etti.

Başlangıcından 9 gün sonra tamamen kontrol altına alındığı açıklanan yangında, ilçeyi çevreleyen yeşil alanlar küle döndü.

İlçenin hemen hemen her noktasından görülen yanan alanlar da yaşanan afetin büyüklüğünü gösteriyor.

Kömürleşmiş ağaçlar, iş makinelerinin açtığı çukurlar, sarp arazilerde açılan yollar, alevlere müdahale için itfaiye ve hava araçlarından boşaltılan suların taşıdığı toprak izleri, yangının otel ve yerleşim bölgesine ulaşmaması için gösterilen çabayı gözler önüne seriyor.

Küçük tütmelerin gözlendiği alanda bazı sürüngen ve kuşların olduğu görülürken ağustos böceklerinin sesi de yeniden duyulmaya başladı.

Ormanlık alanda çok sayıda cam şişenin olması ise dikkati çekiyor.

İçmeler Turunç Yolu mevkisinden panoramik olarak görülen ve kenti çevreleyen yanmış ormanlık alanları görenler üzüntü yaşıyor.

Bazı kritik noktalarda ise arazözlerle söndürme ekipleri bekleyişini sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

235 yangın kontrol altına alındı, Muğla'da ise alevlerle mücadele ediliyor! İşte son durum
235 yangın kontrol altına alındı, Muğla'da ise alevlerle mücadele ediliyor! İşte son durum
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Milas ve Köyceğiz yangınları dışında ülkemizdeki tüm orman yangınları kontrol altına alınmıştır.'
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Milas ve Köyceğiz yangınları dışında ülkemizdeki tüm orman yangınları kontrol altına alınmıştır."
Son Dakika: Orman yangınlarıyla mücadelede son durum! 4 bakan ortak açıklama yaptı
Son Dakika: Orman yangınlarıyla mücadelede son durum! 4 bakan ortak açıklama yaptı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Abdulahat Arvas Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Gülben Ergen Yılmaz Erdoğan Şahan Gökbakar
Spor Muslera Caner Erkin Alex Teixeira Sergen Yalçın Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Marmaris'te yanan ormanlık alanların görüntüleri yaşanan tehlikenin büyüklüğünü gösteriyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 16:28:50. #1.16#

title