Marmaris'te yanan orman alanlarının imara açılacağı iddiası

Muğla Marmaris'te meydana gelen orman yangınının ardından yanan bölgelerin imara açılacağı iddiası gündeme geldi. İddialarla ilgili açıklamaya yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Anayasa'nın ''Orman alanları daraltılamaz'' maddesini hatırlatarak söz konusu haberlerin asılsız olduğunu belirtti.

Türkiye'nin turizm bölgelerinde meydana gelen yangınların kasıtlı olarak çıkarıldığı şüphesini uyandırırken, son olarak Muğla Marmaris'te yaşanan orman yangını sonrası bölgenin imara açılacağı iddiası gündeme geldi.

Tüm bu iddialara ilişkin açıklamada bulunan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli o iddialar için, "Orman alanlarını daraltmak mümkün değildir. Yanan alanların hepsi, ilk dikim zamanında tekrar ağaçlandırılır" açıklamasında bulundu.

"TÜRKİYE'DE EN İYİ KORUNAN TOPRAKLAR, ORMAN ALANIDIR"

Bakan Pakdemirli, Muğla Marmaris'te bir orman yangını yaşandığını hatırlatarak şöyle devam etti:

"Bir orman işçimizi orada şehit verdik. Cenazesine ben de gittim. Ailesiyle birlikte cenaze namazını kıldık. Ailesi son derece vakur. Orman Teşkilatını iyi bilen, düzgün, iyi insanlar. Bu şehidimizin henüz cenazesi yeni toprağa verilmiş, daha yedisi çıkmadan başladılar, 'Orayı bilerek yaktılar' demeye. Bu kadar izansızlık, bu kadar yalancılık olamaz. Zamanında bir, 'kontrollü darbe' lafı ortaya çıkardılar. Şimdi de 'akıllı yangın' diye bir laf ortaya çıkardılar. Yangının akıllısı olur mu? Yangının ancak akılsızı olur. Akılsız bir adam çıkarmıştır. Akılsız bir şekilde çıkmıştır, biz de onu söndürme çabasında olmuşuzdur. Anayasa'nın 169. maddesi, 'orman alanları daraltılamaz' diyor. Bir ağacı kes bakalım, adamı ne yaparlar. Ben bazen ileri gidiyorum, 'Ormandan 2 kozalak al, bakalım ne oluyor' diyorum. Türkiye'de en iyi korunan topraklar, orman alanıdır. En iyi korunan topraklara dahi böyle bir yalan atabiliyorlar. Şehidimizin henüz yedisi çıkmadan bu yalanları atanları Allah'a havale ediyorum. Orman alanlarını daraltmak mümkün değildir. Yanan alanların hepsi, ilk dikim zamanında tekrar ağaçlandırılır."

"ORADA ORMAN VARSA ORMAN OLMAYA DEVAM EDECEKTİR"

Yangın alanlarının hepsinin aynı olduğuna işaret eden Pakdemirli, "Geçen sene Taşköprü'de yangın yaşadık. Telafisi için ilk dikime müsait olduğu anda bu dikimleri gerçekleştirdik. Taşköprü Allah'a şükürler olsun tekrar yeşermeye başladı. Bizim için Taşköprü de Antalya da Muğla da Marmaris de Fethiye de aynıdır. Bu, hiçbir yerde değişmez. Orada orman varsa, orman olmaya devam edecektir." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı