Marmaris'te yanan alanlarda çiçekler açtı

MARMARİS, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, yaklaşık üç ay önceki orman yangını sonrası doğa kendini yeniledi. Zarar gören kızılçam ağaçlarının dipleri ve yerleşim yerlerine yakın alanlar yeşillendi. Etkili yağışların ardından çiçek açtığı da görüldü. Rengarenk açan çiçekler görenleri mutlu etti.

Marmaris'in İçmeler kara yolu üzerindeki Armutalan Mahallesi Siteler mevkiinin üst kısımlarındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda, 29 Temmuz saat 13.15 sıralarında yangın çıktı. Yangın kuru otların tutuşması ve kuvvetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Sık kızılçam ağaçlarıyla kaplı İçmeler, Osmaniye ve Turunç mahallelerindeki ormanllarda kozalakların patlayıp, fırlamasıyla yangın büyüdü. Havadan ve karadan gece-gündüz söndürme çalışmasıyla yangın söndürüldü. 9 gün süren yangında yaklaşık 13 bin 650 hektar alan zarar gördü. Soğutma çalışmaları ardından Orman Bölge Müdürlüğü yaptığı ihale ile yanan alanların temizlenmesi için harekete geçti. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın uzmanları yanan alanlarda inceleme yaparak kesilecek 7 bin 500 hektar alanı belirledi. 7 şehirden gelen kesim işçileri kısmen zarar gören ağaçların kesimine başladı. 90 günde 1500 hektar alanda ağaç kesimi ve temizleme yapıldı. Aradan geçen 90 gün süre içinde yüksek tepe ile yerleşim yerlerine yakın alanlarda zarar gören ağaç diplerinde bitkiler çıkarak büyümeye başladı. Yeşil bitki örtüsünü fark eden Marmarisliler fotoğraf ve video çekti. Yangın nedeniyle griye dönen topraktan 'Siklamen' ve 'Güz çiğdemi' çiçekleri açtı. 50 ile 1500 metre yüksekliklerde yetişen çiçekler görenleri mutlu etti.