Marmaris'te villa hırsızı tutuklandı
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Marmaris'te villa hırsızı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / GÜLDEMET KIZIL - Haberler | 3. Sayfa

Marmaris'te villa hırsızı tutuklandı Muğla'nın Marmaris ilçesinde lüks villalardan hırsızlık yaptığı tespit edilen şahıs polis tarafından yakalandı.

Marmaris'te villa hırsızı tutuklandı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde lüks villalardan hırsızlık yaptığı tespit edilen şahıs polis tarafından yakalandı.

Geçtiğimiz hafta Marmaris'e bağlı İçmeler Mahallesinde meydana gelen hırsızlık olayları sonrasında mağdurların şikayeti üzerine polisleri harekete geçirdi. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro ekipleri tarafından yapılan teknik inceleme ve parmak izi taramalarından sonra şüpheli Ö.A polis tarafından yakalandı. Ö.A. emniyette yapılan sorgusunun ardından Marmaris adliyesine sevk edildi. Ö.A.'nın iki tane lüks villayı soyarak toplam 43 bin 100 lira para ve mücevherat çaldığı tespit edildi. 15 suçtan sabıkalı suç makinası 27 yaşındaki Ö. A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Marmaris'te villa hırsızı tutuklandı
Marmaris'te villa hırsızı tutuklandı
Marmaris'te villa hırsızı tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÜLDEMET KIZIL

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