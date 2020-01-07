Marmaris'te "Veli Olmak" adlı seminer gerçeklşti

07.01.2020 11:10 | Son Güncelleme: 07.01.2020 11:15

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlen 'Veli olmak' başlıklı seminerde konuşan Psikoterapist Şamil Saribaş; "Veliler okulda yaşanan sorunlar karşısında ne yapacağını bilmiyor. Daha fazla bilinçlenmeye ihtiyaç var" diye konuştu.



Marmaris Belediyesi ve Moira Danışmanlık Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirilen 'Aile Eğitimi Seminerleri'nin beşincisi 'Veli olmak' başlığı ile katılımcılarla buluştu. Psikoterapist Şamil Saribaş; veli olmanın sorumlulukları, bilinçli veli olmak, veli hakları, öğrenci hakları, okulların sorumlulukları ve okul aile işbirliği konularında bilgiler paylaştı.



Veli olmanın basite indirgenemeyecek kadar önemli bir konu olduğunu söyleyen Şamil Saribaş, "Her konuda daha fazla bilinçlenmeye ihtiyacımız olduğu gibi veli olmak konusunda da daha fazlasına ihtiyacımız var. Haklarımızı bilmiyoruz. Sorun durumlarda da ne yapacağımızı, nasıl yapacağımızı bilemiyoruz. Çocuklarımızın geleceği için en çok güveneceğimiz okul sistemi bazen maalesef aileler için sorun yaşadıkları ve karşı karşıya geldikleri bir kurum haline gelebiliyor. Oysaki okul ailenin halefidir. Çocukların güvenle kalacakları, büyüyecekleri ve gelişebilecekleri ortamlardır. Bu seminerimizde olumlu ve sağlıklı bir okul aile işbirliği, iletişimi nasıl olabilir bunu cevaplamaya çalıştık" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA