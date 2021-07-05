Marmaris'te uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
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Marmaris'te uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Marmaris'te uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
Demirören Haber Ajansı / Ali Gündoğan - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, ihbar üzerine harekete geçen narkotik ekipleri durdurdukları bir araç ve evde yaptıkları aramada uyuşturucu madde ele geçirdi.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, ihbar üzerine harekete geçen narkotik ekipleri durdurdukları bir araç ve evde yaptıkları aramada uyuşturucu madde ele geçirdi. Polis tarafından yakalanan Yusuf K. (33) ve İlyas A. (37) çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Marmaris İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şehir dışından otomobille iki kişinin uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Dün gece plakası tespit edilen otomobil için Datça Yolu Kavşağı'nda trafik ekipleriyle birlikte yol denetimi başlatıldı. Denetim noktasına gelen araç durdurularak 'Caca' adlı narkotik köpeği ile arama yapıldı. Caca'nın tepki verdiği torpido bölümünde sigara içine gizlenmiş bonzai ele geçirildi. Hurdacılık yapan Yusuf K. ve işsiz olduğu öğrenilen İlyas A. gözaltına alındı. Mahkeme kararı ile şüphelilerin Armutalan Mahallesi'nde birlikte kaldığı evde arama yapıldı. Bir çekmecede Led lamba ve çay poşeti içinde 10 gram metamfetamin, 90 gram bonzai ele geçirildi.Yusuf K. ve İlyas A. verdikleri ifadelerinde, içici olduklarını uyuşturucu madde ticareti yapmadıklarını söyledi. Poliste işlemleri tamamlanan iki şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

 


Marmaris'te uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
Marmaris'te uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Gündoğan

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