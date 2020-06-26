Marmaris'te uyuşturucu operasyonuna 5 gözaltı Muğla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Dünya uyuşturucu kullanımı ve kaçakçılığı ile mücadele' gününde Marmaris'te düzenlediği uyuşturucu operasyonunda değişik uyuşturucu madde ile birlikte 5 kişi gözaltına alındı.

Muğla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Dünya uyuşturucu kullanımı ve kaçakçılığı ile mücadele' gününde Marmaris'te düzenlediği uyuşturucu operasyonunda değişik uyuşturucu madde ile birlikte 5 kişi gözaltına alındı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Marmaris'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda E.S., S.P., S.Ö., E.E. ve A.D isimli 5 şüpheli gözaltına alındı.

Marmaris'te 5 şüphelinin işyeri ve ikametleri olmak üzere 11 adreste eş zamanlı düzenlenen operasyonda 197.84 gram kokain,2 bin 050 adet Ecstasy, 303.38 gram esrar -83.95 gram Metamfetamin, 32.03 gram Skunk, ruhsatsız tabanca ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler ifade ve sorgu işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA