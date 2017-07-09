Marmaris'te Uyuşturucu Operasyonu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Marmaris Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen Alperen Ç'nin (27) evine operasyon düzenledi.



Polislerin, evine girdiği sırada operasyonu başlattığı şüphelinin elindeki poşette ve ikametinde yapılan aramada, 129 gram skunk ile hassas terazi ele geçirildi.



Gözaltına alınan Alperen Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.