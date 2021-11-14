Marmaris'te uyuşturucu operasyonu

MARMARİS, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 200 gram esrar, satışa hazır paketler ele geçirildi.

Marmaris Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yapılan istihbari çalışmalar sonucunda belediyede zabıta olarak görev yapan K.R'nin (33) uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti.

Şüpheliyi uyuşturucu satarken yakalayan ekipler, ikametinde yaptıkları aramada, 200 gram esrar, satışa hazır paketler ve alüminyum folyo ele geçirdi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Sabri Kesen - Son Dakika Haberleri

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