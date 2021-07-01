Marmaris'te uyuşturucu operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Marmaris'te uyuşturucu operasyonu

Marmaris'te uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Marmaris ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda il dışından uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen şahsın evinde 440 gram bonzai ele geçirildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda il dışından uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen şahsın evinde 440 gram bonzai ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris Narkotik ekiplerince il dışından uyuşturucu madde getirdiği bilgisi alınan U.E (26) isimli şahsın kalmış olduğu eve gece saatlerinde operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda, narkotik madde arama köpeğinin tepki vermesi ile, 440 gram tütüne emdirilmiş bonzai maddesi, hassas terazi, çok sayıda kilitli poşet ele geçirildi. U.E hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem yapılırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kazada yaşamını kaybeden babasının başında çaresizce gözyaşı döktü
Kazada yaşamını kaybeden babasının başında çaresizce gözyaşı döktü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Muharrem İnce Fahrettin Koca Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Kenan Doğulu Acun Ilıcalı Mohammed Al Saloussi
Spor Erol Bulut Emre Kocadağ Sergen Yalçın Taylan Antalyalı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Marmaris'te uyuşturucu operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 01:33:21. #1.16#

title