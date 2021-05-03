Marmaris'te uçuruma yuvarlanan araçtaki 2 kişi yaralandı
Marmaris ilçesinde, uçuruma yuvarlanan araçtaki 2 kişi yaralandı.
Marmaris ilçesinde, uçuruma yuvarlanan araçtaki 2 kişi yaralandı.
Mert M. idaresindeki 48 M 4195 plakalı SUV tipi araç, Adağazı Mahallesi Yalancıboğaz mevkisinde yaklaşık 20 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Araç denize birkaç metre kala kayalıklarda takılı kaldı.
Kazada sürücü ile araçtaki Tolgahan A. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Marmaris Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kaza yapan araç çekici yardımıyla çıkarıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen