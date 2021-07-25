Marmaris'te uçuruma devrilen otomobilin sürücüsünü itfaiye kurtardı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Hulusi Şahin idaresindeki 34 SIT 97 plakalı otomobil, Turunç-İçmeler yolunun 10. kilometresinde uçuruma devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan ve otomobilde sıkışan Şahin, itfaiye ekibince araçtan çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince sedyeye alınan ve halat yardımıyla yukarıya çekilen sürücü, Marmaris Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şahin'in tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan otomobil, vinç yardımıyla devrildiği yerden çıkarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır