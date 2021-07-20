Marmaris'te trafik ekiplerinin bayram mesaisi
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Marmaris'te trafik ekiplerinin bayram mesaisi

Marmaris'te trafik ekiplerinin bayram mesaisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Her bayram olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da tatilciler Marmaris trafiğini keşmekeş haline getirdi.

Her bayram olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da tatilciler Marmaris trafiğini keşmekeş haline getirdi. Marmaris ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil ve Demetleme Büro ekipleri ilçenin farklı noktalarında sıkışıklığı gidermek için akşam saati uygulamaları başlattı.

Marmaris Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, artan nüfus ve araç sayısından dolayı bu bayram da fazla mesai yapıyor. Özellikle araç ve yayaların yoğunlukta olduğu kavşak ve merkez noktalarında bulunan ekipler trafik yoğun olduğu yerlerde çalışma yapıyor. Yerli ve yabancı turistleri de yaya geçitlerini kullanmaları yönünde sık sık uyaran ekipler kaza riskini en aza indirmek için çalışıyor. Ekipler, özellikle saat 22.00'dan sonra trafiğe çıkmaları yasak olan dört tekerli motor sürücülerine tekrarlanması halinde cezai işlem uygulanacağı hakkında ikazda bulunurken, bayram süresince özellikle yoğunluk yaşanan akşam saatlerinde ilçenin 7 farklı noktasında uygulama yapılacağı öğrenildi. - MUĞLA

Marmaris'te trafik ekiplerinin bayram mesaisi
Marmaris'te trafik ekiplerinin bayram mesaisi
Marmaris'te trafik ekiplerinin bayram mesaisi
Marmaris'te trafik ekiplerinin bayram mesaisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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