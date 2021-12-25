Marmaris'te trafik denetimleri arttırıldı, kural tanımayan sürücülere ceza yağdı - Haberler
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Marmaris'te trafik denetimleri arttırıldı, kural tanımayan sürücülere ceza yağdı

Marmaris'te trafik denetimleri arttırıldı, kural tanımayan sürücülere ceza yağdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Marmaris ilçesi Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil Denetleme Büro Amirliği ekipleri yılbaşı öncesi denetimlerini sıklaştırdı.

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MARMARİS, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Marmaris ilçesi Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil Denetleme Büro Amirliği ekipleri yılbaşı öncesi denetimlerini sıklaştırdı.

Marmaris Trafik Tescil Denetleme Büro Amirliği'ne bağlı 5 motorize ve araçlı ekip ilçenin farklı noktalarında alkol, kask, emniyet kemeri ve belge kontrolleri gerçekleştirildi. Gün içinde değişik saatlerde yapılan uygulamalarda 200 araç kontrol edildi. Alkollü araç kullandığı, kask takmadığı, ehliyetsiz araç kullandığı, direksiyon başında telefon ile konuştuğu, kırmızı ışık ihlali yaptıkları ve eksik evrağı bulunduğu tespit edilen 23 araç sürücüsüne toplamda yaklaşık 25 bin lira para cezası kesildi. Marmaris Trafik Tescil Denetleme Büro Amirliği ekipleri ayrıca şehirler arası sefer yapan otobüslere kış lastiği ile lastik dış derinlikleri ve şoförlere de alkol denetimi yaptı.

Marmaris Trafik Tescil Denetleme Büro Amiri Komiser Barış Havsalı, "Yapılan denetimler, yılbaşı öncesi arttırılmış güvenlik önlemleri kapsamında olup arttırılarak devam edecektir. Trafikte güvenli sürüş vatandaşlarımızın can güvenliği açısından önem taşımaktadır. Vatandaşlarımızdan ricamız kurallara uyması ve saygı duymasıdır" dedi. - MUĞLA

Marmaris'te trafik denetimleri arttırıldı, kural tanımayan sürücülere ceza yağdı

Marmaris'te trafik denetimleri arttırıldı, kural tanımayan sürücülere ceza yağdı

Marmaris'te trafik denetimleri arttırıldı, kural tanımayan sürücülere ceza yağdı

Marmaris'te trafik denetimleri arttırıldı, kural tanımayan sürücülere ceza yağdı

Marmaris'te trafik denetimleri arttırıldı, kural tanımayan sürücülere ceza yağdı

Marmaris'te trafik denetimleri arttırıldı, kural tanımayan sürücülere ceza yağdı

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