Marmaris'te toplantı ve yürüyüş alanları belirlendi
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Marmaris'te toplantı ve yürüyüş alanları belirlendi

26.01.2021 16:07 | Son Güncelleme: 26.01.2021 16:11
Marmaris'te toplantı ve yürüyüş alanları belirlendi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde toplantı ve yürüyüşlerle ilgili toplanma alanları, güzergahları ve dağılma yerleri ile afiş ve pankart asılacak yerler belirlendi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde toplantı ve yürüyüşlerle ilgili toplanma alanları, güzergahları ve dağılma yerleri ile afiş ve pankart asılacak yerler belirlendi.

Marmaris Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince yapılan toplantıda, 2021 yılında geçerli olan toplantı ve yürüyüş alanları belirlendi.

Buna göre, Atatürk Caddesindeki Ketenci Otel önü toplanma yeri, Ketenci Otel önünden çıkış, Atatürk Caddesi boyunca yürüyüş güzergahı, Atatürk Meydanı ve 19 Mayıs Gençlik Meydanı da toplantı yeri olarak belirlendi.

Marmaris Belediyesi tarafından bu alanlarda belirlenen sabit reklam panolarına afiş ve pankart asılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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