Marmaris'te terör propagandası yapan 4 kişi gözaltına alındı



MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/PYD propagandası yaptıkları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sosyal medya da terör örgütü PKK/PYD lehine paylaşımlarda bulundukları tespit edilen H.Öve Y.Disimli şahısların bu sabaha karşı kaldıkları ikametlere baskın düzenledi. Operasyonda 4 şahıs gözaltına alınarak önce sağlık kontrolü için hastaneye daha sonrada sorgu için İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Zanlıların emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.