Marmaris'te Terör Propagandası Yapan 4 Kişi Gözaltına Alındı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/PYD propagandası yaptıkları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.



Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sosyal medyada terör örgütü PKK/PYD lehine paylaşımlarda bulundukları tespit edilen H.Ö. (29), N.Y. (25), M.A. (36) ve Y.D. (46) isimli şahısların bu sabaha karşı kaldıkları ikametlere baskın düzenledi. Operasyonda 4 şahıs gözaltına alınarak önce sağlık kontrolü için hastaneye, daha sonra da sorgu için İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Zanlıların emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. - MUĞLA