Marmaris'te tekneyle balığa çıkıp kaybolan 3 kişiya arama çalışmaları sürüyor (2) ARAMA ÇALIŞMALARINA SONA ERDİSahil Güvenlik Marmaris Grup Görev Komutanlığı ve jandarma ekipleri sabah gün doğumu ile yeniden başlatılan arama çalışmalarında kayıp üç kişinin izine ve fiber tekneye rastlayamadı.

ARAMA ÇALIŞMALARINA SONA ERDİ Sahil Güvenlik Marmaris Grup Görev Komutanlığı ve jandarma ekipleri sabah gün doğumu ile yeniden başlatılan arama çalışmalarında kayıp üç kişinin izine ve fiber tekneye rastlayamadı. 13 saat süreyle denizden ve karadan yapılan aramalara bugün son verildi. Sabah günün aydınlanmasıyla aramalara Gökova Körfezi bölgesinde devam edileceği bildirildi. Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla),

Kaynak: DHA