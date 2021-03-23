Marmaris'te teknelerin motorunu çaldıkları iddiasıyla 2 zanlı yakalandı

Marmaris'te 5 teknenin motorunu çaldıkları ileri sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, limanda bağlı teknelerin motorlarının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Polis ekibinin yaptığı araştırmada 5 tekneden hırsızlık yapıldığı tespit edildi. MOBESE ve iş yerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler iki şüphelinin eşkalini belirledi.

Operasyon düzenleyen ekipleri hırsızlık zanlısı F.Y. ve E.Y'yi Datça ilçesinde yakaladı.

Şüphelilerin ev ve arabalarında yapılan aramalarda 2 kazma, 2 kürek ve define aramada kullanılan dedektör ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüpheli iki kişi hakkında ayrıca 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı.

Hırsızlık malı satın aldığı tespit edilen bir kişinin ise arandığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen