Marmaris'te tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı
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Marmaris'te tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı

Marmaris'te tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı
Demirören Haber Ajansı / Ali Gündoğan - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Marmaris ilçesine Kurban Bayramı tatili için gelenlerin dönüş yolculuğu başladı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesine Kurban Bayramı tatili için gelenlerin dönüş yolculuğu başladı. Bugün saat 12.00 itibari ile 65 bin aracın ilçeden çıkış yaptığı bildirildi.

Bayram tatilini geçirmek üzere Marmaris ve 13 kırsal turistik mahallesine gelenler, dün akşamdan itibaren dönüşe geçti. Dönüş güzergahındaki yollarda yoğunluk yaşandı, plajlar ve otellerin havuz başlarındaki kalabalık ise biraz olsun azaldı.

Cumhuriyet Caddesi'nden, ilçenin Muğla istikametine giden karayolu üzerinde bulunan Ulusal Egemenlik Caddesi'ne kadar 4 kilometrelik araç konvoyu oluştu. Polis ekipleri, ilçe merkezinde sıkışan trafiği açmak için seferber oldu. Trafiğin rahatlatılması için toplu taşıma ve tur araçları ilçe merkezine alınmayıp farklı güzergahlara yönlendirildi. Dün saat 22.00'den, bugün saat 12.00'ye kadar ilçeden 65 bin aracın çıkış yaptığı bildirildi.

Polis ve jandarma ekipleri, tatilin sona ereceği 25 Temmuz gününe kadar 70 bin aracın daha ilçeden çıkış yapmasını beklediklerini kaydetti.


Marmaris'te tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı
Marmaris'te tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı
Marmaris'te tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı
Marmaris'te tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı
Marmaris'te tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Gündoğan

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