Marmaris'te tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, dört günlük Kurban Bayramı tatili için gelenlerin bir kısmı dönüş yolculuğuna başladı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, dört günlük Kurban Bayramı tatili için gelenlerin bir kısmı dönüş yolculuğuna başladı. Dönüş güzergahlarında yollarda kısmi yoğunluk yaşanırken, kimi vatandaşlar ve yazlığına gelenler tatillerine devam ediyor.

Kurban Bayramı izninde Marmaris ve kırsal turistik mahallere gelenlerin bir kısmı, bugün saat 19.00'dan itibaren dönüş yolculuğuna çıktı. Otellerden özel araçlarıyla ayrılan tatilciler, Atatürk Caddesi'nde uzun kuyruk oluşturdu. Polis, trafik akışını açmak için yoğun çaba sarf etti. Tatiline devam edenler ise akşam saatlerinde Atatürk Caddesi'nden Kordon Caddesi'ne kadar uzanan 4 kilometrelik sahil yolunda yürüyüş yaptı. Sosyal mesafe kuralının uyulmadığı ve maske takanların sayısının az olduğu tatilciler, eşsiz manzara eşliğinde öz çekim yaparak anı ölümsüzleştirdi.

İlçe Emniyet ve Jandarma verilerine göre, 4 günlük bayram izni dolayısıyla özel araçlarıyla Marmaris ile turistik kırsal 7 mahalleye gelen 40 bin özel araçtan 19 bin aracın akşam saatlerinden itibaren ayrıldığı bildirildi. Polis sorumluluk bölgesinde dört günlük bayram süresince 3'ü yaralamalı olmak üzere 11 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.Bayram iznini tamamlayan Melda Dündar, "Ankara'dan ailemle üç günlüğüne tatile geldim. Temmuz başında gelmiştim. Şimdi tekrar buradayım ve önümüzdeki ay bu güzelliği görmek için yine geleceğim" dedi.

Kurban Bayramı tatili için eşi ve üç çocuğuyla birlikte gelen Orhan Kalfatan, "Pandemi döneminde çok bulamıştık. Bu tatil bizim için çok büyük moral oldu. İşletmenin ve Marmaris'in güzelliği bizi etkiledi. Bayram tatili bitiyor ama biz tatile devam edeceğiz. Hafta ortasında İstanbul'a geri dönmeyi planlıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA