Marmaris'te Tatilcilerin Bir Kısmı Dönüşe Geçti

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Kurban Bayramı tatili için kente gelenler, yaşadıkları şehirlere dönmek için yola çıkmaya başladı. Şehir merkeziyle Muğla karayolu girişinde uzun araç konvoyları oluşurken; öğle saatlerine kadar ilçeden 13 bin 500 araç çıkışı olduğu belirtildi.Kurban Bayramı tatilini fırsat bilerek Marmaris'e gelen bazı tatilciler, bu sabahtan itibaren yaşadıkları şehirlere dönmek için yola çıkmaya başladı. Otellerinden araçları ve tur otobüsleriyle ayrılan tatilciler, şehir merkezindeki ana caddelerde yer yer 6 kilometreyi bulan araç kuyrukları oluşturdu. Ayrıca Datça- Marmaris ve Marmaris-Muğla karayolunda da konvoylar oluştu. Şehrin Marmaris- Muğla karayolu giriş ve çıkışı olan Ulusal Egemenlik Caddesi'nde ise 8 kilometreyi bulan konvoy oluştuğu görüldü. Şehir merkezindeki Cumhuriyet Caddesi, Kemal Elgin Bulvarı, Atatürk ve Ulusal Egemenlik Caddesi'nde oluşan araç trafiğindeki yoğunluğun çözülmesi için trafik polisleri çaba gösterdi. Emniyet ve jandarma verilerine göre öğle saatlerin ekadar ilçeden toplam 13 bin 500 aracın çıkış yaptığı belirtildi. Öte yandan Marmaris'ten çıkış yapan özel araç ve tur otobüsleri nedeniyle Gökova Kavşağı ve Muğla-Fethiye Karayolu Sakartepe Mevkii'nde de araç konvoyları oluştu. Trafik ekipleri, sıkışan trafiği açmak için harekete geçti.

Turizmciler, 3 yıldız ve üzeri her şey dahil sistemi çalışan nitelikli otellerde bayram boyunca tam doluluk yaşandığını, tatilcilerimizin bir kısmının bugün dönüşe geçtiğini belirtti. Yarın öğleden sonraki saatlerde de çıkışlar devam edeceği dile getirildi. - Muğla