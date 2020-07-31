Marmaris'te tatilciler plajları doldurdu
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Marmaris'te tatilciler plajları doldurdu

MUĞLA'nın Marmaris ilçesine Kurban Bayramı tatili için gelenler, plajlarda gün boyu denizin keyfini çıkardı.

Marmaris'te tatilciler plajları doldurdu
31.07.2020 14:37 | Son Güncelleme: 31.07.2020 15:20

MUĞLA'nın Marmaris ilçesine Kurban Bayramı tatili için gelenler, plajlarda gün boyu denizin keyfini çıkardı.

Ana caddelerde bulunan elektronik termometrelerin gölgede 41, yüksek nemle birlikte güneşte 45 derece sıcaklığı gösterdiği Marmaris ilçe merkezinde tatilciler, soluğu plajlarda aldı. Atatürk Caddesi'nden turistik İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan 11 kilometrelik mavi bayraklı plajlar tatilcilerle renklendi. Kimileri çocukları ile geldikleri sahilde gün boyu deniz keyfi yapıp, voleybol ve yakar top oynadı. Bazıları ise uzandıkları şezlonglarında dinlendi. Serinlemek için bol bol denize giren tatilciler, zaman zaman yüzme yarışları yaptı. Yüksek nemle birlikte bunaltıcı sıcaklardan dolayı sahil yürüyüş yolları ve ana caddeler boşalırken, sahillerde 'yere iğne atsan düşmez' dedirten görüntüler oluştu.

HUZURLU VE MUTLUYUZİstanbul'dan 3 günlüğüne tatile gelen Mehmet Polatsan, "Pomerian cinsi 6 aylık süs köpeğim 'Sisi' ile tatile geldim. Köpeğime uygun güneş gözlüğü takarak beraber anın keyfini çıkardık. Mutluyum ve huzurlu tatil yapıyorum" dedi. Eşi ve 1 kız çocuğuyla kente tatile gelen Ahmet Çokdurna, "İstanbul'dan ilk defa Marmaris'e bayram tatili için geldim. Tatilim mutlu ve huzurlu geçiyor. 4 gün sonra geri döneceğiz" dedi. Rize'den tatile gelen Arzu Damla Gülnur ise, "Her bayram Marmaris'e tatile geliyorum. Çok güzel, huzurlu bir yer. Yeni geldim ve eşyalarımı otele koyduktan sonra hemen plaja gelip denizin keyfini çıkarmaya başladım" dedi.İlçe Emniyet Müdürlüğü plaka tespit cihazları kayıtlarına göre 12 saatte 17 bin aracın giriş yaptığı ilçede, merkez ve kırsal turistik mahallerde yazlığına gelenler, apart otel, pansiyon gibi konaklama tesislerinde kalanlarla birlikte yaklaşık 40 bin tatilcinin olduğu bildirildi.

Kaynak: DHA

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