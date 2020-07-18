Marmaris'te tatil yapan turistler, 'Türkiye huzurlu ve güvenli'
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Marmaris'te tatil yapan turistler, 'Türkiye huzurlu ve güvenli'

MUĞLA'nın Marmaris ilçesine başta İngilizler olmak üzere yabancı turistler, 'charter' uçuş veya farklı ülkelerden aktarmalı olarak gelmeye başladı.

Marmaris'te tatil yapan turistler, 'Türkiye huzurlu ve güvenli'
18.07.2020 08:53 | Son Güncelleme: 18.07.2020 09:35

MUĞLA'nın Marmaris ilçesine başta İngilizler olmak üzere yabancı turistler, 'charter' uçuş veya farklı ülkelerden aktarmalı olarak gelmeye başladı. Plajlarda deniz ve güneşin keyfin çıkaran turistler, Türkiye ile Marmaris'in güvenli ve huzurlu olduğunu söyledi.

Başta İngilizler olmak üzere Danimarkalı, Rus, İskoç ve Ukraynalı turistler 'charter' uçuş veya farklı ülkelerden aktarmalı olarak Marmaris ilçesine tatile gelmeye başladı. İngiliz turistlerin büyük bölümü ilçede yerleşik yaşayan akrabalarının yanına gelirken, Danimarkalı, İskoç ve Ukraynalılar ise apart otelleri tercih etti.  Yüksek nem ile bunaltan sıcaklardan etkilenen yabancı turistler, soluğu beach clublarda izole olarak denize girip, şezlonglarına uzanarak güneşlenerek, dinlenmenin keyfini yaşadı.

'TÜRKİYE GÜZEL VE GÜVENLİ BİR ÜLKE'Ailesiyle plajda denizin keyfini çıkartan İngiliz Grace Gloria Elizabeth (28), "Bir hafta önce tatile geldik. Türkiye güzel ve güvenli bir ülke. Marmaris, tatil için mükemmel bir yer. Mutluyum, huzurluyum ve güvendeyim. Tüm dostlarıma tavsiye ediyorum. İngiltere, Almanya, Rusya ve Türkiye'de her yerde bir bulaşıcı hastalık var. Bu hastalık yaşamımızı engellememeli. Önlem alındıktan sonra güzel bir tatil yapılır" dedi.'MARMARİS VE TÜRKİYE ÇOK GÜZEL'İngiliz asıllı Danimarkalı Agnes Amanda Loreani (61) ise "Marmaris ve Türkiye çok güzel. Bir hafta boyunca tatilimi yapıyorum. Deniz, kum ve güneş çok güzel. Türkiye güvenli bir ülke. Danimarka ve İngiltere'deki arkadaşlarıma tavsiye ediyorum" dedi.'İNGİLİZLER, UÇUŞLARIN AÇILMASINI BEKLİYOR'

30 yıldır oteller bölgesi olarak adlandırılan Siteler Mahallesi sahilinde apart otel, restoran ve plaj işletmeciliği yapan Hamza Tuncel, "40 gündür işletmelerimiz açık. 15 gündür yabancı turistler sık aralıklarla geliyorlar. Kendilerini çok güvende hissediyorlar. Servis, yemek ve denizimizden mutlular. İngilizler burada yüzüyorlar, yemeklerini yiyorlar. İngilizler, uçuşların açılmasını bekliyor. Şu an birçok İngiliz dostlumuzun biletleri ellerinde. 'Açılsın mutlaka geleceğiz. Geri dönmemiz önemli değil' diyorlar. İngiliz, Rus, İskoç ve Danimarkalı turistler plajlarımızda. Gelişmeler çok iyi yönde. Biz, gelen yabancı turistlerden onlar da bizden memnun" dedi.


Kaynak: DHA

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