Marmaris'te Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kuruldu
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Marmaris'te Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kuruldu

Marmaris Belediyesi'nin katkılarıyla Sınırlı Sorumlu Marmaris Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (MARKO) kuruldu.

Marmaris'te Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kuruldu
18.09.2020 14:29 | Son Güncelleme: 18.09.2020 14:32

Marmaris Belediyesi'nin katkılarıyla Sınırlı Sorumlu Marmaris Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (MARKO) kuruldu. Kooperatif kanalıyla hem tarımsal üretim teşvik edilecek hem de Marmaris'e has ürünler dünyaya tanıtılacak.

Ekonomisi büyük oranda turizme bağlı olan Marmaris'te tarımsal kalkınma için de önemli bir adım atıldı. Marmaris Belediyesi'nin destekleriyle Marmaris'in tarımsal gücünü arttırmak amacıyla Sınırlı Sorumlu Marmaris Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (MARKO) kuruldu.

Marmaris'in 25 mahallesini kapsayacak şekilde tarımsal üretimi teşvik etmek ve desteklemek amacıyla 21 Temmuz tarihinde kurulan MARKO ilk genel kurulunu Armutalan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın onayını da alan MARKO'nun genel kuruluna S.S. Marmaris Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ortakları, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri katıldı. Toplantıda yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeliğine Cengiz Akdeniz, Kerim Ekinci ve Ali Şahin seçildi.

"Tarımda da ön planda olacağız"

Marmaris'in tarımsal özelliklerini ortaya çıkarmak için göreve geldikleri ilk günden beri çalışmalar yaptıklarını söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, bu kooperatifin bu girişimlerin sonucunda oluştuğunu ifade etti. Oktay, "Marmaris'i sadece deniz, kum ve güneş algısından çıkarmak istiyoruz. Bizim çam balı gibi, yer fıstığı gibi, sığla ağacı gibi çok özel ürünlerimiz var. Çam balı coğrafi işaret olarak tescillendi. Şimdi sıra diğerlerinde. Bu kooperatif kanalıyla hem bu ürünlerimizin daha çok üretilmesini sağlayacağız hem dünyaya tanıtacağız hem de çiftçilerimize yeni ekmek kapıları açacağız. Marmaris için hayırlı olsun" ifadesini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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