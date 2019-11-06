Marmaris'te "Tarım ve Sağlık Semineri" düzenlendi

06.11.2019 15:06 | Son Güncelleme: 06.11.2019 15:06

Marmaris İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik "Tarım ve Sağlık" konulu seminer düzenlendi.

Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu toplantı salonundaki seminerde konuşan Marmaris İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nejmettin Kaya, özellikle tohum konusunda gerçek dışı bilgilerin yayılmaya çalışıldığına dikkati çekti.

Türkiye'nin tohum konusunda başka ülkelere bağlı olmadığını vurgulayan Kaya, "Ülkemiz tohum konusunda hiçbir ülkeye bağımlı değildir. Yerel tohumları çiftçiler ticarete konu etmeden kendi tohumlarını kendileri ekerek ürün elde etmeleri yasak değildir. Ülkemizde GDO'lu tohum üretimi kanunlarla yasaklanmıştır." diye konuştu.

Doğada gen aktarımının çoğunlukla arılar başta olmak üzere rüzgarın etkisi ve böceklerle gerçekleştiğine işaret eden Kaya, bahar aylarındaki çiçeklenme döneminde mümkün olduğunca ilaçlamadan kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Kaya, ilaçlamanın faydalı böceklerin ölme riskini de arttırdığını belirterek, "Son dönemde modern tarım yüzünden sağlığın bozulduğu sıkça gündeme getiriliyor. Şikayetin muhatabı kesinlikle modern tarım değil, bilinçsizce yapılan tarımdır." dedi.

Kaya, sunumunun ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Seminere, öğrencilerin yanı sıra, AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Osman Ülgen, MHP Marmaris İlçe Başkanı Kemal Kalemci, Yüksekokul Müdürü Fatih Mehmet Demir, Marmaris İlçe Müftüsü Mehmet Yorulmaz da katıldı.

Kaynak: AA