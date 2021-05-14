Marmaris'te "tam kapanma" sessizliği sürüyor
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Marmaris'te "tam kapanma" sessizliği sürüyor

Marmaris'te 'tam kapanma' sessizliği sürüyor
Anadolu Ajansı / Sabri Kesen - Haberler | Güncel

Marmaris ilçe merkezi Sahil Uzunyalı Plajı İskelede güneşlenenler Deniz Muğla'da bayramda da "tam kapanma" sessizliği sürüyor MUĞLA - Muğla'nın cadde, meydan ve sahillerinin, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde de sakinlik hakim.

Marmaris ilçe merkezi

Sahil

Uzunyalı Plajı

İskelede güneşlenenler

Deniz

Muğla'da bayramda da "tam kapanma" sessizliği sürüyor

MUĞLA - Muğla'nın cadde, meydan ve sahillerinin, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde de sakinlik hakim.

Muğla'nın turistik ilçeleri Bodrum, Marmaris, Fethiye ile Datça'da da sahil, meydan ve caddeler boş kaldı.

Muafiyeti bulunanların Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Atatürk Bulvarı'nda kısmi hareketliliğe neden olduğu Bodrum ilçesinde, emniyet ve zabıta ekipleri kısıtlamaya yönelik denetimlerini sürdürdü.

Marmaris'te kısıtlama nedeniyle cadde ve sokaklarda izni olanlar dışında hiç kimse bulunmuyor.

Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'nde de kısıtlamadan muaf turistlerin bazıları gezdi bazıları ise denize girdi.

Fethiye'de ise meydanlar boş kalırken, Ölüdeniz sahilinde turistler denize girdi.

Menteşe ilçesinde de polis ekipleri uygulama noktalarında denetim yaptı.

Marmaris'te 'tam kapanma' sessizliği sürüyor
Marmaris'te 'tam kapanma' sessizliği sürüyor
Marmaris'te 'tam kapanma' sessizliği sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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