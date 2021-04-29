- Marmaris'te tam kapanma öncesi çadır ve kamp alanları dolmaya başladı
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- Marmaris'te tam kapanma öncesi çadır ve kamp alanları dolmaya başladı

İhlas Haber Ajansı / GÜLDEMET KIZIL - Haberler | Güncel

- Marmaris'te tam kapanma öncesi çadır ve kamp alanları dolmaya başladı Tam kapanmayı çadır ve karavanda geçirmek isteyen vatandaşlar Muğla'nın Marmaris ilçesine akın etti.

- Marmaris'te tam kapanma öncesi çadır ve kamp alanları dolmaya başladı

MUĞLA - Tam kapanmayı çadır ve karavanda geçirmek isteyen vatandaşlar Muğla'nın Marmaris ilçesine akın etti. Kamp yerleri kapanmaya saatler kala dolmaya başladı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan ve Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında 29 Nisan saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'de sona erecek olan tam kapanma kararı ardından büyük şehirlerde yaşayanlar Marmaris ve mahallerine akın etti. İzolasyonun en temel korunma yöntemi olduğu dönemde doğa içinde karavan ve çadır kamp yerleri kapanmaya saatler kala dolmaya başladı.

Marmaris ilçe merkezine 20 kilometre mesafedeki Hisarönü Mahallesi'nde sahilde bulunan özel bir kamp alanı tatilcileri kabul etmeye başladı.

İstanbul'dan Marmaris'e kamp için 2 aile geldiklerini ifade eden Soner Avcı, "İstanbul'dan motorlar ve arabamız ile geldik. Pandemi döneminde kısıtlama ve kurallara tamamen uyduk evlerde sıkıldık, tabii çocuklarımızı da alıp hem doğa ile baş başa olmak için hem de mesafeli olmak için burayı tercih ettik bayram bitene kadar buradayız " şeklinde konuştu.

Çadırda kalacak olan misafirlerden Elif Hıt "Çocuğumuzun derslerini online aldırıyoruz, daha önce Fethiye'ye gelmiştik . arkadaş tavsiyesi ile Marmaris'e geldik bu kamp alanını bulduk çok beğendik. Koronanın bize tek katkısı bu oldu sanırım" dedi.

40 yıldır Marmaris'te yaşayan emekli Eser Güner ise "Pandemiden korktuk kendimize karavan aldık, Marmaris'te de evimiz var ancak buranın havasının güzelliği ve eşimin Koah hastası olması sebebi ile burayı tercih ettik. Çiçekler diktik ev gibi güzelleştirdik yazı da kışı da burada geçirmeyi düşünüyoruz " dedi.

Özel kamp alanı işletmecisi Selma Evcan da "Misafirlerimiz tüm Türkiye'den geliyor, normalde 80 çadırlık alanımızı pandemi kurallarına göre düzenleyince 40 çadıra düşürdük. Burada karavanda kalan misafirlerimiz kendi banyo tuvaletlerini kullanıyor, çadırda kalanlar ise kampa ait tuvalet ve duşları kullanıyor. Her yerde hijyen noktalarımız var, temizlik düzenli olarak dezenfektanlar ile yapılıyor. Akşama kadar 8 çadır misafirimiz daha gelecek tam dolu olmasak bile sosyal mesafe kurallarına uygun bir tatil yapılıyor" dedi.

- Marmaris'te tam kapanma öncesi çadır ve kamp alanları dolmaya başladı
- Marmaris'te tam kapanma öncesi çadır ve kamp alanları dolmaya başladı
- Marmaris'te tam kapanma öncesi çadır ve kamp alanları dolmaya başladı
- Marmaris'te tam kapanma öncesi çadır ve kamp alanları dolmaya başladı
- Marmaris'te tam kapanma öncesi çadır ve kamp alanları dolmaya başladı
- Marmaris'te tam kapanma öncesi çadır ve kamp alanları dolmaya başladı
- Marmaris'te tam kapanma öncesi çadır ve kamp alanları dolmaya başladı
- Marmaris'te tam kapanma öncesi çadır ve kamp alanları dolmaya başladı
- Marmaris'te tam kapanma öncesi çadır ve kamp alanları dolmaya başladı
- Marmaris'te tam kapanma öncesi çadır ve kamp alanları dolmaya başladı
- Marmaris'te tam kapanma öncesi çadır ve kamp alanları dolmaya başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÜLDEMET KIZIL

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