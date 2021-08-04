Marmaris'te tahliye edilen bölgelerde söndürme çalışması devam ediyor
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Marmaris'te tahliye edilen bölgelerde söndürme çalışması devam ediyor

Marmaris'te tahliye edilen bölgelerde söndürme çalışması devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangını dolayısıyla tahliyesi gerçekleştirilen bölgelerde söndürme çalışmaları yoğun olarak devam ediyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangını dolayısıyla tahliyesi gerçekleştirilen bölgelerde söndürme çalışmaları yoğun olarak devam ediyor.

Marmaris Turgut Mahallesi'ne dört gün önce ulaşan alevler ormanlık alanları yakarken, ulaşım yerlerini de tehdit etti. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından vatandaşlar mahalleden tahliye edildi. Tahliye edilen bölgelerdeki ormanlık alanlarda ise yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. gönüllü vatandaşlar, itfaiye ve yangın söndürme ekiplerinin bölgede karadan çalışmaları devam ediyor. Ekipler yangını kontrol altına alabilmek için yoğun çaba sarf ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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