Marmaris'te sürat teknesinde yangın çıktı

Marmaris'te sürat teknesinde yangın çıktı

DENİZE ATLAYAN 3 KİŞİYİ SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ KURTARDI Muğla' nın Marmaris ilçesi Keçi adası açıklarında içinde 3 kişinin bulunduğu 10 metrelik özel teknede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

01.09.2019 16:02
Marmaris'te sürat teknesinde yangın çıktı

DENİZE ATLAYAN 3 KİŞİYİ SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ  KURTARDI


 

Muğla' nın Marmaris ilçesi Keçi adası açıklarında   içinde 3 kişinin bulunduğu 10 metrelik  özel teknede henüz bilinmeyen bir  nedenle yangın çıktı. Tekneden atlayarak canlarını kurtaran 3 kişi Sahil güvenlik ekipleri tarafından denizden çıkartılırken, yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi 


Kaynak: DHA
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