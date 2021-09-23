Marmaris'te su taşkınlarına karşı temizlik seferberliği başlatıldı - Haberler
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Marmaris'te su taşkınlarına karşı temizlik seferberliği başlatıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Marmaris İlçesinde, sağanak yağmurlar nedeniyle olabilecek su taşkınların önüne geçmek için dere yatakları, menfez, ızgara ve tahliye kanalları temizlenmeye başlandı.

MARMARİS, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Marmaris İlçesinde, sağanak yağmurlar nedeniyle olabilecek su taşkınların önüne geçmek için dere yatakları, menfez, ızgara ve tahliye kanalları temizlenmeye başlandı.

Marmaris'te 29 Temmuz günü başlayan ve 9 gün süren yangınlar sonrası 13 bin 650 hektar orman alanı kül oldu. İlçe merkezindeki dağ ile nehir kenarlarındaki orman alanların yok olmasıyla olabilecek su taşkını ve sel ihtimaline karşı çeşitli önlemler alınmaya başlandı. Belediye ekipleri ilçe merkezindeki dere yatakları, menfez, ızgara ve tahliye kanallarını çeşitli iş makineleri ile temizlemeye başladı. Kurumuş dere yataklarında bitkiler budanırken oluşan kurumuş topraklar temizlendi. Ekiplerin çalışması sonrası 20 traktör römorku çöp toplanarak Muğla Katı Atık Tesisi 'ne gönderildi. Cadde ve sokaklardaki mazgallardan en çok sigara izmariti çıktı. Belediye yetkilileri, üç günde bir temizliklerin devam edeceğini bildirdi.

Marmaris'te su taşkınlarına karşı temizlik seferberliği başlatıldı

Marmaris'te su taşkınlarına karşı temizlik seferberliği başlatıldı

Marmaris'te su taşkınlarına karşı temizlik seferberliği başlatıldı

Marmaris'te su taşkınlarına karşı temizlik seferberliği başlatıldı
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Marmaris'te su taşkınlarına karşı temizlik seferberliği başlatıldı - Haberler
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